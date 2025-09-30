Сегодня в администрации города Владимира состоялось первое заседание Совета народных депутатов 29 созыва. Народные избранники обсудили организационные вопросы и выбрали председателя. Им

Сегодня в администрации города Владимира состоялось первое заседание Совета народных депутатов 29 созыва. Народные избранники обсудили организационные вопросы и выбрали председателя. Им снова стал Николай Юрьевич Толбухин, член “Единой России”. Он руководил Советом народных депутатов города Владимира 28 созыва. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!