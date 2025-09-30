Некоторые важные приложения продолжают сбоить.

Жители Владимирской области, уже два месяца остающиеся без нормального мобильного интернета, столкнулись с новой проблемой. Несмотря на запуск «белого интернета» — специального списка сервисов, которые должны работать даже при ограничениях связи, — некоторые важные приложения продолжают сбоить.Специальное техническое решение было разработано Минцифры совместно с операторами связи и запущено с 10 сентября. Его цель — обеспечить доступ к наиболее востребованным и социально значимым российским ресурсам, чтобы пользователи могли без проблем пользоваться ими в условиях ограничений. Для подключения к «белому интернету» не требуется никаких дополнительных настроек или идентификации.За последний час из Владимирского региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов, которые официально числятся в списке: Mail.Ru — сбои у 50% пользователей, ПСБ (банк) — проблемы у 16% пользователей и мессенджер MAX — сбои у 16% пользователей.Ситуация с мессенджером MAX особенно странная, поскольку он входит в перечень ресурсов, доступ к которым должен сохраняться гарантированно.В целом, за последние сутки на работу мобильного интернета поступило 112 жалоб. Напомним, что во Владимирской области мобильный интернет не работает уже два месяца.