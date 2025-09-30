Сезон озеленения в областном центре завершится реализацией масштабного проекта по благоустройству сквера на Вокзальном спуске. Сейчас подрядчик проводит работы по замене плиточного

Сезон озеленения в областном центре завершится реализацией масштабного проекта по благоустройству сквера на Вокзальном спуске. Сейчас подрядчик проводит работы по замене плиточного покрытия. Совсем скоро локация преобразится: здесь будут высажены многолетние деревья и кустарники — кизильник, сирень, клен, спирея и многие другие декоративные растения. Планируется также укладка рулонного газона, – отмечают в МКУ «Зелёный город».