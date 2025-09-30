Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов во Владимирской области. Речь идет о двух детях с

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов во Владимирской области. Речь идет о двух детях с сахарным диабетом, которые длительное время не могут получить необходимые медицинские изделия. Как сообщает пресс-служба СК РФ, восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка не обеспечиваются льготными датчиками для измерения уровня глюкозы в крови.