Директор школы №7 имени А.П. Чулкова из города Карабаново (Александровский район) Эльнур Нуриев вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса «Директор года России». Он попал в пятёрку лучших руководителей школ страны, которые продолжат борьбу за победу.Первый этап финала, в котором соревновались 30 директоров из 24 регионов, завершился в Екатеринбурге. Участники проходили испытания «Траектория движения» и «За и против».Эльнур Нуриев успешно прошел отбор и теперь примет участие во втором туре. Награждение победителей состоится 3 октября в Кремле.Сам владимирский финалист признался, что чувство волнения было сильным:«Прежде всего не хотелось подвести свой регион, свою школу, тех людей, которые верят в меня. Наших детей, наш коллектив. Чувствовалась огромная поддержка. Постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуться домой с победой», — Нуриев