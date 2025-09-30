Выявлены также санитарные нарушения.

Во Владимире пекарня работала с серьезными нарушениями. Ее владелец управлял тремя точками в городе. Об этом в прокуратуре региона.Пекари и продавцы работали без трудовых договоров и медицинских книжек, условия труда не проверялись. Выявлены также санитарные нарушения при производстве и продаже выпечки, а программа производственного контроля отсутствовала. В результате возбуждены административные дела.После вмешательства прокуратуры предприниматель начал исправлять ситуацию: оформил договоры, заказал спецоценку и оформил медкнижки. Ведомство продолжает следить за устранением всех недочётов.