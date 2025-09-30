Неизвестные лица вырубили деревья породы сосна на территории Второвского участкового лесничества (Камешковское лесничество).

Во Владимирской области компания-арендатор лесного участка заплатит крупный штраф за то, что не уследила за самовольной вырубкой деревьев. Судогодский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал компанию возместить причиненный ущерб.Владимирская природоохранная прокуратура проверку лесного законодательства и установила, что на участке, который арендует ООО «КовровЛесПром», была произведена незаконная рубка.Неизвестные лица вырубили деревья породы сосна на территории Второвского участкового лесничества (Камешковское лесничество). Общий ущерб от незаконной рубки превысил 350 тысяч рублей.Прокурорская проверка показала, что ООО «КовровЛесПром» ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по договору аренды. Компания не обеспечила регулярный контроль за переданными ей лесными землями.Из-за отсутствия мониторинга арендатор не смог вовремя обнаружить рубку и, таким образом, утратил возможность вернуть участок в надлежащем состоянии.На этом основании природоохранный прокурор подал иск в суд о взыскании ущерба с ООО «КовровЛесПром». Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение этого решения сейчас находится на контроле надзорного ведомства.