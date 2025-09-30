За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 40 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 20 миллионов рублей, сообщили в МВД

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 40 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 20 миллионов рублей, сообщили в МВД региона. Так, жительница Киржача поверила в возможность быстрого заработка на инвестировании и под влиянием злоумышленников перевела им более 1,4 млн рублей, а также отдала курьеру более 15 тысяч в иностранной валюте. А