Управление регионального Роспотребнадзора сообщает о незначительном снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области – минус 2 % за период с 22 по 28 сентября. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения области с признаками ОРВИ обратились 11 451 человек, во Владимире – 2 848. Снижение заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, кроме детских