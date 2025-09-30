130 студентов из Владимирской области собрались на VI Слёт студенческих трудовых отрядов, который состоялся 27-28 сентября в лагере «Солнечный» Ковровского района. Участники, проявившие себя в

