Фонтаны работали с 1 мая.

30 сентября — последний день, когда фонтаны радуют жителей Владимира. С 1 октября сотрудники «Владимирводоканала» начнут плановую консервацию водных объектов, готовя их к зимней спячке.«Фонтанный» сезон, традиционно стартующий 1 мая, завершается. Процесс «зимовки» небыстрый: каждая конструкция требует индивидуального подхода и времени на подготовку.Все 11 городских фонтанов, находящихся на балансе и обслуживании «Владимирводоканала», приостановят работу до весны. Среди них — полюбившиеся жителям и гостям города фонтаны в сквере «Липки», в Молодежном сквере, возле Дома культуры молодежи, в Центральном парке и, конечно же, цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.