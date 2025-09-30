Фотографы и просто любители поспешили запечатлеть эту красоту.

Над Владимиром и другими регионами России вспыхнуло мощное Северное сияние. В ночь на 29 сентября небо озарилось яркими красками, подарив жителям незабываемое зрелище. Заснять его получилось у фотографа Александра Каширцева.Фотографы и просто любители поспешили запечатлеть эту красоту, и социальные сети наполнились потрясающими снимками. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии, интенсивность сияния может продолжить расти. Это явление стало следствием самой сильной солнечной вспышки с начала сентября, вызвавшей мощную магнитную бурю.