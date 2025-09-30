Около 23.00, 29 сентября, красивейшее явление во Владимире увидели жители областного центра. Небо окрасилось ярким свечением. Северное сияние удалось снять владимирскому фотографу Анне

Около 23.00, 29 сентября, красивейшее явление во Владимире увидели жители областного центра. Небо окрасилось ярким свечением. Северное сияние удалось снять владимирскому фотографу Анне Ефимовой. Природное явление наблюдали прошлой ночью жители других регионов страны. Чаще всего северное сияние связано с активностью солнца. Накануне произошла самая мощная с начала сентября солнечная вспышка. Сильная магнитная буря вызвала яркое