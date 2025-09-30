Непосредственно проверка системы оповещения запланирована на 1 октября с 10:00 до 12:00.

Жителям Владимирской области стоит приготовиться к необычным звукам: 1 октября в регионе состоится плановая проверка готовности всей системы оповещения населения.Как Главное управление МЧС России по Владимирской области, проверка пройдет в рамках двухдневного комплексного учения по гражданской обороне (1 и 2 октября). Учения проводятся для отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС).Непосредственно проверка системы оповещения запланирована на 1 октября с 10:00 до 12:00.В этот период будут включены электрические сирены, передано специальное голосовое сообщение по радио и телевидению.Управление гражданской защиты города Владимира специально , что во время этой плановой проверки населению никаких действий предпринимать не нужно.Такие проверки необходимы, чтобы убедиться: в случае реальной угрозы (будь то наводнение, крупный пожар, техногенная авария или катастрофа) население будет немедленно предупреждено.