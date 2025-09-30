С 1 по 3 октября будет закрыта лестница, соединяющая улицы Верхняя Дуброва и Мещерскую во Владимире. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ. Об этом предупредили в

администрации города. В связи с этим, пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути передвижения.