Во Владимире обрушение крыши в магазине «Пятёрочка» закончилось уголовным делом.

Во Владимире обрушение кровли в магазине «Пятёрочка» на улице Мира могло обернуться катастрофой. В здании, которое 15 лет стояло заброшенным, рухнула крыша. После проверки региональный Следком возбудил уголовное дело. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Чудом никто не погиб23 августа, около двух часов дня, в одном из сетевых продуктовых магазинов Владимира произошло ЧП. В помещении «Пятёрочки», расположенном по адресу улица Мира, 72-А, неожиданно частично обрушилась кровля.Событие мгновенно вызвало экстренное реагирование: на место происшествия немедленно выехали 13 человек и 9 единиц техники МЧС, а также спасатели Аварийно-спасательного отряда (АСС) Владимирской области. Работу координировал исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Руслан Блинов.Только по счастливой случайности никто не погиб. Следователи СКР, Прокуратура и МЧС теперь выясняют, кто виновен в случившемся. Уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Сотрудницу магазина придавило обломкамиКак в МЧС, в результате происшествия серьезно никто не пострадал, но обрушение создало «угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц». Две сотрудницы магазина — 1995 и 2005 годов рождения — получили легкие травмы.«Одной из сотрудниц магазина были причинены телесные повреждения и потребовалась медицинская помощь», — в Следственном комитете. Обе женщины, к счастью, от госпитализации отказались.От заброшки до супермаркетаКак установили прокуратура и следственный комитет, ключ к пониманию произошедшего лежит в недавнем прошлом здания.В августе 2023 года индивидуальный предприниматель приобрел нежилое здание на улице Мира у администрации города по результатам аукциона. После проведения ряда ремонтных работ и получения технического заключения о возможности эксплуатации, в декабре 2023 года помещение было сдано в аренду ООО «Агроторг» (сети «Пятёрочка»). Арендатор также провел дополнительные ремонтно-строительные работы.Именно на этапе передачи помещения, как прокуратура города Владимира, арендодатель гарантировал «соответствие здания требованиям действующего законодательства и его надлежащее техническое, противопожарное и санитарно-эпидемиологическое состояние».Однако надзорное ведомство установило, что «надлежащее содержание данного здания должным образом не обеспечивалось», что и привело к обрушению 23 августа.Уголовное дело и проверка несущих стенПо результатам проверки, проведенной прокуратурой, материалы были немедленно переданы в следственный орган.«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — в сообщении прокуратуры. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.Следователи Октябрьского межрайонного следственного отдела СКР проводят допросы свидетелей, осматривают изъятую документацию и выясняют все обстоятельства произошедшего.В социальных сетях Владимира активно обсуждается версия, что причиной обрушения могло стать удаление несущих стен в здании, которое, по некоторым данным, до продажи 15 лет стояло заброшенным. Насколько эта информация соответствует действительности, также будет установлено в рамках процессуальной проверки СКР.Улица Мира: где до трагедии был один шагИнцидент произошел на улице Мира — одной из центральных и самых оживленных магистралей города Владимира. Это не промзона и не окраина, а густонаселенный жилой сектор, где многоэтажные дома соседствуют с магазинами, кафе и остановками общественного транспорта.Тот факт, что обрушение произошло около 14:00, то есть не в час пик, когда горожане массово возвращаются с работы, или не в выходной день, когда магазин заполнен покупателями, стал главным фактором, позволившим избежать массовых жертв. Если бы обрушение кровли произошло всего на несколько часов позже, когда в супермаркете находились бы десятки людей, последствия могли быть катастрофическими.