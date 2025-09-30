СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело после частичного обрушения потолка в магазине “Пятерочка” на улице Мира. В результате инцидента, произошедшего 23 августа,

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело после частичного обрушения потолка в магазине “Пятерочка” на улице Мира. В результате инцидента, произошедшего 23 августа, пострадала сотрудница торговой точки, которой потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, здание было приобретено предпринимателем на аукционе в августе 2023 года. После проведения ремонтных работ и получения положительного технического заключения часть