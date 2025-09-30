Дети, страдающие сахарным диабетом, не получают положенные льготные датчики для измерения уровня глюкозы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов во Владимирской области. Местные жительницы обратились в Информационный центр СК, сообщив, что их дети, страдающие сахарным диабетом, не получают положенные льготные датчики для измерения уровня глюкозы. Также им предлагали сомнительные аналоги необходимых лекарств.Как рассказали в пресс-службе федерального ведомства, из-за отсутствия нужных медикаментов в аптеках родители вынуждены покупать их за свой счет.Не смотря на многочисленные обращения в различные инстанции, проблема не решалась. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК. Напомним, ранее мы писали, что