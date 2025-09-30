Жена военнослужащего обратилась в прокуратуру.

Участник СВО из Владимирской области не мог получить пенсию. Как выяснилось, военнослужащему со второй группой инвалидности месяц не пересчитывали пенсию, оставляя выплаты на уровне третьей группы. Задержка произошла по вине Центра социального обеспечения Военного комиссариата. Организация не торопилась с перерасчетом.Жена военнослужащего обратилась в прокуратуру.После проверки военному комиссару Владимирской области было внесено представление за нарушение социальных прав участника СВО. Благодаря вмешательству надзорного органа, задолженность по пенсии полностью погашена.