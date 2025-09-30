Сергей Лисецкий единогласно избран главой закрытого административно-территориального образования город Радужный. Решение было принято на первом заседании вновь избранного Совета

Сергей Лисецкий единогласно избран главой закрытого административно-территориального образования город Радужный. Решение было принято на первом заседании вновь избранного Совета народных депутатов. “Сергей Владимирович – опытный руководитель и человек, который хорошо знает потребности нашего города и его жителей. Мы уверены, что под его руководством Радужный станет еще более комфортным и уютным местом для жизни, где будут