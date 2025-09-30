Главной причиной успеха стало создание уникальной детской мини-лаборатории.

Владимирский Детский сад №16 (в составе Образовательного центра №8) завоевал звание призера в престижном конкурсе «Детский сад года 2025». Главной причиной успеха стало создание уникальной детской мини-лаборатории.В детском саду №16 работает мини-лаборатория «Квантик», где малыши в игровой форме знакомятся с основами естественно-технологического образования, в администрации города.Такой подход позволяет обеспечить преемственность в обучении: дети, которые оканчивают этот сад, затем приходят в школу №49, где в 2024 году был открыт полноценный школьный «Кванториум».Лаборатория «Квантик» помогает воспитанникам с ранних лет развивать интерес к науке, технологиям и инженерии, готовя их к более сложному обучению в школе.