Эти камеры установят на самых аварийно-опасных участках

На этой неделе, с 28 по 31 июля, на дорогах Владимирской области 13 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эти камеры установят на самых аварийно-опасных участках, определенных УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Список дорог, где будут размещены комплексы:трасса М-7 «Волга» (116 км);трасса Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» (4, 7, 10, 13 и 18 км);Судогодское шоссе во Владимире (дом 81);трасса Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с М-7 «Волга» (18 км);трасса Р-132 «Золотое кольцо» (308 км);трасса Юрьев-Польский – Кольчугино (5 км);трасса Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики (110 км и в черте Александрова, ул. Кольчугинская, д. 57);трасса Хохлово – Камешково – Ручей (9 км).Кроме того, на участках трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 239 по 275 км контроль скорости осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.