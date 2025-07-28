Переход будет осуществляться в три этапа.

Владимирская область в число шести пилотных регионов, где все школьные чаты будут переведены на отечественный мессенджер Max. Этот эксперимент проводится на фоне интеграции платформы «Сферум» с новым мессенджером, над чем совместно работают Минпросвещения и компания VK.Переход будет осуществляться в три этапа и начнется 1 сентября. Сначала в Max перейдут сотрудники региональных министерств образования, затем администрации школ и детских садов. На третьем этапе к мессенджеру подключатся родители и школьники.Планируется, что чаты в ранее используемых «Сферуме» и VK Мессенджере будут постепенно закрываться, а весь их функционал будет интегрирован в Max. Хотя формальных санкций за отказ от использования нового мессенджера не предусмотрено, родителям стоит учитывать, что это может ограничить их доступ к важной информации от учебных заведений. Полный перевод школьных коммуникаций в Max во всех пилотных регионах намечен до ноября.