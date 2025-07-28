Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

С 29 июля по 10 августа Суздаль вновь притяжения для молодых и талантливых документалистов. Кинокомпания «Два капитана» уже во второй раз организует кинолагерь Новая волна, приглашая студентов и выпускников киновузов, а также независимых авторов документального кино.Участников ждет насыщенная образовательная программа, включающая мастер-классы по работе со сценарием и драматургией, подготовке к питчингам и упаковке проектов для привлечения инвестиций. Эксперты поделятся знаниями о международных кинорынках, новых форматах документального кино и применении искусственного интеллекта в индустрии.Организаторы ставят перед собой цель воспитать новое поколение кинодокументалистов, способных создавать глубокие, созидательные фильмы, основанные на традиционных ценностях. Подчеркивается, что это уникальный в России проект, обучающий не только созданию документального кино, но и его продвижению на российском и международном рынках.Кинолагерь Новая волна стартовал в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В прошлом году участники создали 13 фильмов, объединенных в киноальманах Суздаль, «я люблю тебя.DOC», который успешно участвовал в фестивалях и был показан в кинотеатрах, а также на мероприятиях в России и за рубежом.По словам организаторов, задачей было показать начинающим документалистам, как найти своего зрителя, и это удалось. Учитывая положительные отзывы и запросы на продолжение, было принято решение продолжить поддержку молодых талантов России.