Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Жители Меленковского района могут вздохнуть свободнее, благодаря вмешательству районной удалось ликвидировать несанкционированные свалки, годами отравлявшие жизнь в окрестностях деревень Двоезёры, Иватино и Большой Приклон.Как показала проверка, проведенная прокуратурой Меленковского района в июне 2025 года, в этих местах скопились горы мусора, представлявшие серьезную угрозу для окружающей среды. Среди отходов обнаружились как бытовые отбросы, так и строительный мусор, в том числе остатки разобранных домов. Все это годами гнило прямо на земле, отравляя почву и создавая опасность для здоровья местных жителей.Прокуратура подчеркивает, что размещение отходов непосредственно на почве приводит к ее загрязнению, что влечет за собой причинение вреда не только окружающей среде, но и здоровью граждан.Учитывая серьезность ситуации, прокурор Меленковского района направил представление главе Меленковского муниципального округа с требованием незамедлительно принять меры по ликвидации свалок.Реакция последовала незамедлительно. Местные власти, осознав всю опасность сложившейся ситуации, организовали масштабную уборку, и в результате незаконные свалки были полностью устранены. Теперь на месте, где раньше лежали горы мусора, снова чистая земля.