Удивительную находку откопал в Муроме местный археолог Валентин Бейлекчи. Вместе с коллегами ему удалось найти на территории Окского парка блоки-«квадры», которые когда-то были частью

Удивительную находку откопал в Муроме местный археолог Валентин Бейлекчи. Вместе с коллегами ему удалось найти на территории Окского парка блоки-«квадры», которые когда-то были частью собора Рождества Богородицы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Собор возвели на берегу Оки по указанию Ивана Грозного в середине 16 века. Он стал главным храмом города. Но