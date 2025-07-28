За минувшую неделю с 21 по 27 июля клещи укусили 99 жителей Владимирской области, в том числе 19 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По результатам лабораторных

За минувшую неделю с 21 по 27 июля клещи укусили 99 жителей Владимирской области, в том числе 19 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований, у 13 снятых с пострадавших клещей выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – это инфекция, более известная как болезнь Лайма. Случаев заражения клещевым энцефалитом, по данным