Выплаты поступят уже 1 августа.

Жители Владимирской области, которым детские пособия поступают на банковский счет, получат выплаты за июль раньше обычного срока – уже 1 августа. Об этом региональное отделение Социального фонда России (СФР).Причиной досрочной выплаты стало то, что единый день перечисления пособий на детей и других мер социальной поддержки в августе 2025 года совпадает с выходным днем.Таким образом, 1 августа Отделение СФР по Владимирской области перечислит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплату на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.При этом ежемесячную выплату из материнского капитала, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей владимирские семьи получат по обычному графику – 5 и 8 августа соответственно.