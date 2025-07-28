Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков, сменили адреса на четыре дня. Комплексы простоят на новых местах до 31 июля. Об этом

Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков, сменили адреса на четыре дня. Комплексы простоят на новых местах до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. Адреса следующие: – а/д М-7 «Волга» 116 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное