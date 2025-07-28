Ранее судимого 34-летнего жителя Вязниковского района обвинили в публичном оправдании терроризма. В одном из мессенджеров мужчина был администратором аккаунта, в котором постил незаконный

Ранее судимого 34-летнего жителя Вязниковского района обвинили в публичном оправдании терроризма. В одном из мессенджеров мужчина был администратором аккаунта, в котором постил незаконный контент: оправдывал терроризм и призывал к нему. Вязниковец оставлял такого же рода комментарии в разных телеграм-каналах. Об этом рассказали в пресс-службах УМВД, ФСБ и Следкома области. Оперативники провели обыск в его жилище