Серьезный пожар произошел в доме №1Б в муромском микрорайоне Нежиловка 28 июля. На втором этаже пятиэтажки загорелась одна из квартир. Спасателей вызвали в 15:40, сообщили в пресс-службе МЧС области. С помощью спасательных устройств пожарные вывели из горящего дома троих взрослых, мальчиков 13-ти и 10-ти лет, а также с помощью пожарной лестницы вытащили их двухлетнюю сестру.