В одном приещении было зарегистрировано 16 фирм.

Во Владимире прокуратура и налоговая выявили случай массовой регистрации юрлиц по одному адресу. В нежилом помещении площадью 10 кв. м в доме № 90А по ул. Большая Московская зарегистрировали 16 организаций.Проверка показала, что компании не ведут деятельность по указанному адресу. Собственник помещения за плату предоставлял юрадрес фирмам.Суд признал регистрацию незаконной. В прокуратуре отметили, что использование недостоверных адресов создает экономические риски и затрудняет контроль со стороны государства.