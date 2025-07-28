Инцидент произошел в начале июля.

Во Владимире полицейские задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве с применением оружия. Молодой человек обстрелял рейсовый автобус, в котором находились пассажиры.Инцидент произошел в начале июля, вечером. В дежурную часть полиции сообщение от водителя автобуса о том, что в боковое стекло движущегося транспорта попала пуля, предположительно, от пневматического оружия. Никто из пассажиров не пострадал.Полицейские оперативно прибыли на место происшествия — остановку общественного транспорта на улице Михалькова в микрорайоне Юрьевец. Было установлено, что выстрел действительно произведен из пневматического пистолета. Вскоре сотрудники полиции вышли на след 19-летнего парня, который, как выяснилось, проходил мимо остановки с компанией приятелей.Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что сначала стрелял в воздух, а затем целенаправленно выстрелил в боковое стекло проезжающего автобуса. Причины своего поступка он объяснить не смог.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.