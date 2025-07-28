В Доме Радио в рамках проекта ВТБ специалисты приступили к реставрации главного зала – Первой студии. Пространство площадью более 400 кв. м сохранит свои основные функции и будет оснащено ..

В Доме Радио в рамках проекта ВТБ специалисты приступили к реставрации главного зала – Первой студии. Пространство площадью более 400 кв. м сохранит свои основные функции и будет оснащено современным техническим оборудованием. Зал на 156 мест станет многофункциональной площадкой для живых концертов, музыкальных проектов и профессиональной звукозаписи.Реставраторы восстановят исторические интерьеры театрального зала, приспособленного под Первую студию Дома Радио. Подвесной потолок тщательно обследуют и устранят его повреждения, а уникальные 200-килограммовые люстры на время реставрации демонтируют для сохранения оригинальных деталей. Важной частью проекта станет расчистка и восстановление лепного декора разных периодов, в том числе 14 дореволюционных гипсовых панно, украшающих своды зала, с бережным восполнением утраченных фрагментов.«Задача – сохранить уникальную историческую атмосферу Первой студии, одновременно адаптируя пространство к современным требованиям концертной площадки мирового уровня. Мы создаем комфортный, многофункциональный и технически продвинутый зал, который позволит не только проводить живые концерты и перфомансы, но и обеспечит высокое качество звукозаписи», – отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.Одновременно с сохранением исторического облика зала проект предусматривает его современное техническое оснащение. Здесь будут установлены бличерная (складная) система кресел на 156 мест и мобильная сцена, что позволит трансформировать пространство под разные форматы мероприятий. В проекте предусмотрено передовое медиаоборудование, в том числе два проекционных экрана, а также полноценная аппаратная для записи звука.«Нам предстоит комплексное обследование конструктивных элементов потолка. В других помещениях, которые в советское время неоднократно адаптировали под акустические требования, мы уже сталкивались с неожиданными решениями. Получение новых технических данных поможет разработать точную стратегию реставрации и сохранить уникальные архитектурные и акустические характеристики зала», – рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 компании «НИиПИСпецреставрация».В новом облике Первой студии отразится общая концепция реставрации Дома Радио. В ее основе лежит идея не только сохранить исторические интерьеры и дополнить их современными функциями, но и создать «новый слой» в истории здания.«Первая студия – сердце Дома Радио. Она объединяет в себе сложную конфигурацию новых слоев, продиктованных в первую очередь акустическими требованиями. Слои не только на контрасте работают с историческим контекстом, но и играют важную акустическую, сценическую и инженерную роль», – рассказала руководитель интерьерных проектов, партнер бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Ольга Лаврентьева.Инженерные системы, обеспечивающие комфорт гостей и артистов в Первой студии, будут интегрированы максимально деликатно: электроснабжение, вентиляция и холодоснабжение будут спрятаны с использованием элементов исторического потолка.В здании Дома Радио также продолжаются работы по реставрации архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений, ремонту и укреплению внутренних конструкций, исторической кровли. Начался ремонт фасадов внутреннего двора, где в будущем тоже будут проходить мероприятия. Работы планируется завершить в конце 2026 года.Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, построено в 1912–1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. С 1933 года здесь находилось Ленинградское радио. В годы Великой Отечественной войны из студий звучали сводки Совинформбюро и метроном, ставший символом несгибаемого города.