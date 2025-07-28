Маленькая девочка застряла в машине после ошибки мамы. Женщина привезла малышку в один из детских садов Коврова, но в спешке забыла взять ключи. Мама вышла, двери закрылись, и девочка

Маленькая девочка застряла в машине после ошибки мамы. Женщина привезла малышку в один из детских садов Коврова, но в спешке забыла взять ключи. Мама вышла, двери закрылись, и девочка оказалась заперта. Эта история произошла утром 28 июля. В 7:30 вызвали спасателей. На место выехала смена ковровского блогера-спасателя Михаила Быкова. В своем сообществе «#заметки_спасателя» он рассказал,