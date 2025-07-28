Путин и Клинтон договорились обменяться личными секретарями для обмена опытом. Обменялись.
Проходит какое-то время.
Секретарша Клинтона пишет письмо из Москвы в Вашингтон:
- Дорогой Билл, этот Путин с каждым днем заставляет носить меня юбку все длиннее и длиннее, так, что скоро перестанут быть видны мои красивые ноги, твоя, целую, люблю…
Секретарь Путина пишет письмо из Вашингтона в Москву:
- Уважаемый Владимир Владимирович! Эта империалистическая сволочь – Клинтон заставляет меня носить юбку все короче и короче, так что скоро, совсем скоро станут видны…. мои седые яйца и кобура…..
еще анекдот!