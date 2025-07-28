Поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков трех человек, которые исчезли во Владимирской и соседней Ивановской областях с 21 по 25 июля. В их числе – две

Поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков трех человек, которые исчезли во Владимирской и соседней Ивановской областях с 21 по 25 июля. В их числе – две женщины: одна из Владимира, вторая из Суздальского района, а также мужчина из Приволжского района Ивановской области, который, предположительно, мог находиться на территории Владимирской области. Все трое