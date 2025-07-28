Несколько нелегальных свалок убрали в Меленковском районе после вмешательства прокуратуры. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, склады бытового и строительного мусора

