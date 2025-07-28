Суд заключил фигуранта под стражу на период расследования.

Во Владимире возбуждено уголовное дело против местного жителя 1990 года рождения, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности через интернет. Об этом пресс-служба регионального СК.По версии следствия, в течение двух лет обвиняемый, находясь во Владимире и Вязниках, разместил в популярном мессенджере не менее пяти комментариев. Эти сообщения, как полагает следствие, содержали призывы к террористической деятельности, а также признаки оправдания и пропаганды терроризма.По ходатайству следователя суд заключил фигуранта под стражу на период расследования. У него изъят мобильный телефон и другие вещественные доказательства. В настоящее время проводится лингвистическая судебная экспертиза, продолжается осмотр электронных носителей информации и другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.