В Ковровском районе отпраздновали День сельских старост. Мероприятие собрало более 50 активистов, которые не только приняли поздравления с праздником, но и смогли задать злободневные вопросы чиновникам и парламентариям. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Наиболее остро сельских старост тревожили частые перебои с электроснабжением населённых пунктов. Нынешним летом молнии нередко поражали ЛЭП и трансформаторные подстанции, из-за чего происходило аварийное отключение электричества. Ковровские активисты потребовали от ответственных лиц вплотную заняться данной проблемой и повысить качество и надёжность подачи электроэнергии.Также сельские старосты подняли ряд других вопросов, среди которых отсутствие интернета в некоторых населенных пунктах, нехватка качественных автодорог, необходимость газификации мало населённых пунктов и строительства новых очистных сооружений.Как отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, власть сельских старост в Ковровском районе постепенно укрепляется. Здесь в деревнях и селах работают более ста человек. Активисты представляют и защищают интересы местных жителей, а за это пользуются уважением и благодарностью земляков.«Лучшие районные старосты на этом совещании были награждены моими благодарственными письмами. Все участники получили канцелярские наборы для дальнейшей своей работы, подготовленные моей командой», — написал Игорь Игошин.