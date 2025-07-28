В Коврове направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ножом своему мужу. Об этом сообщает прокуратура

В Коврове направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ножом своему мужу. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. По версии следствия, 6 мая 2025 года мужчина пришел в гости к супруге, с которой не проживал. Разговор перешел в конфликт, в ходе ссоры женщина схватила нож и