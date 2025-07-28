На территории региона в 2025 году некоторые виды преступлений пошли на спад.

На коллегии, посвященной итогам работы за первое полугодие 2025 года, прокурор Владимирской области Иван Грибов рассказал о криминальной ситуации в регионе.По данным , в целом обстановка оставалась стабильной: количество зарегистрированных преступлений снизилось, а раскрываемость не упала. Однако есть нюансы.Грибов отметил, что выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Но не стоит пугаться: это связано с новой практикой квалификации наркосбыта. Теперь каждая закладка считается отдельным преступлением, что увеличивает статистику, но не отражает реального роста преступности.Также прокурор коснулся темы интернет-мошенничества. Раскрываемость таких преступлений пока невысока – около 10%, хотя и немного лучше, чем раньше.Хорошие новости: в первом полугодии снизилось количество убийств, тяжких телесных повреждений (в том числе со смертельным исходом) и грабежей. Раскрываемость этих преступлений остается на высоком уровне.Борьба с организованной преступностью также в приоритете. В суд направлено 17 уголовных дел против 69 участников организованных групп, обвиняемых в наркоторговле, незаконной миграции и краже нефтепродуктов.