В городе Радужный 26 сентября состоялось торжественное открытие нового патриотического арт-объекта «Образ героя», посвященного участникам специальной военной операции. На церемонии собрались ветераны СВО, родственники военнослужащих, представители администрации и общественности, чтобы почтить память и вклад героев. Об этом сообщили в Министерстве молодёжной политики. Мероприятие включало выступления участника СВО и официальных лиц, а также награждение благодарственными письмами