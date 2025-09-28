Тендер на поставку дронов ударного типа разместило региональное учреждение по гражданской обороне и ЧС.

Региональные власти Владимирской области планируют закупить шесть десятков ударных беспилотников за 3 198 040,20 рубля. Об этом стало известно из документации, размещенной на портале госзакупок. Закупку осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области в интересах ГКУ "Служба гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС".Тендер проводится в формате электронного аукциона. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 26 сентября по 8 октября 2025 года, победителя определят 10 октября.К дронам предъявляются серьезные технические требования: аппараты должны быть ударного типа с размером не менее 10 дюймов, способностью нести полезный груз массой от 3,5 килограмма и иметь несколько моторов для повышения надежности. Ориентировочная стоимость одного беспилотника составляет около 53,3 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что