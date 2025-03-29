Жители деревни Ежово обратились в прокуратуру с просьбой помочь добиться газификации. Дело в том, что подрядчик, проводящий работы, не только просрочил строительство газопровода почти на

Жители деревни Ежово обратились в прокуратуру с просьбой помочь добиться газификации. Дело в том, что подрядчик, проводящий работы, не только просрочил строительство газопровода почти на три месяца, но и поставил некачественный фильтр газа. Историю рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Выяснилось, что в рамках госпрограммы «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» в июне 2024 года МКУ