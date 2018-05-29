Страшный сон Украины – газопровод Северный поток - 2 – все-таки станет реальностью. Несмотря на противодействие США и их сателлитов в Европе, проект усилиями России и Германии продолжает реализовываться. Но в Киеве не сдаются: понимая, что остановить строительство газопровода не удастся, власти страны идут на последний, отчаянный шаг, надеясь минимизировать для себя негативные последствия от его ввода в эксплуатацию.

Страшный сон Украины – газопровод "Северный поток -2" – все-таки станет реальностью. Несмотря на противодействие США и ихсателлитов в Европе, проект усилиями России и Германии продолжаетреализовываться. Но в Киеве не сдаются: понимая, что остановить строительствогазопровода не удастся, власти страны идут на последний, отчаянный шаг, надеясьминимизировать для себя негативные последствия от его ввода в эксплуатацию.По словам постпреда Украины при Совете Европы ДмитрияКулебы, Киев готов заключить с Москвой договор о гарантии прокачки голубоготоплива после запуска газопровода. "Если проект “Северного потока – 2” все-такиреализуется, должны быть юридические гарантии", – заявил чиновникНезалежной.Он завил, что соглашение должно быть трехсторонним – междуРоссией, Украиной и Германией. Помимо прочего, соглашения должнырегламентировать конкретные объемы голубого топлива, которые"Газпром" будет прокачивать в Европу после запуска "Северногопотока – 2".Окончание строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию,признал Кулеба, приведет к огромным убыткам для Украины, причем как вфинансовом плане, так и в политическом. "То есть будет два крана – один вМоскве, а второй будет в Берлине", – посетовал чиновник.Украинский экономист Александр Дудчак отметил, что Киев ввопросе "Северного потока – 2" надеялся на поддержку Запада, ноевропейцы не готовы поступиться колоссальной выгодой ради интересов Незалежной."Проблема Украины не слишком беспокоит европейцев, если Украина заставляетпереплачивать и из-за нее начинаются проблемы с надежными поставками, особеннов холодные месяцы года", – цитирует аналитика . По его словам, транзитголубого топлива через украинскую территорию сохранится и после 2019 года(время предполагаемого запуска второго "потока"), но только в техобъемах, которые определят Россия и Европа.Напомним, в начале этого года строительство "Северногопотока – 2" началось на территории Германии в федеральной земле Мекленбург– Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская газотранспортнаясистема, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу, станет, по сути,никому не нужна.Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10%поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор дляшантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.