Страшный сон Украины – газопровод Северный поток -
2 – все-таки станет реальностью. Несмотря на противодействие США и их
сателлитов в Европе, проект усилиями России и Германии продолжает
реализовываться. Но в Киеве не сдаются: понимая, что остановить строительство
газопровода не удастся, власти страны идут на последний, отчаянный шаг, надеясь
минимизировать для себя негативные последствия от его ввода в эксплуатацию.
Страшный сон Украины – газопровод "Северный поток -
2" – все-таки станет реальностью. Несмотря на противодействие США и их
сателлитов в Европе, проект усилиями России и Германии продолжает
реализовываться. Но в Киеве не сдаются: понимая, что остановить строительство
газопровода не удастся, власти страны идут на последний, отчаянный шаг, надеясь
минимизировать для себя негативные последствия от его ввода в эксплуатацию.
По словам постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия
Кулебы, Киев готов заключить с Москвой договор о гарантии прокачки голубого
топлива после запуска газопровода. "Если проект “Северного потока – 2” все-таки
реализуется, должны быть юридические гарантии", – заявил чиновник
Незалежной.
Он завил, что соглашение должно быть трехсторонним – между
Россией, Украиной и Германией. Помимо прочего, соглашения должны
регламентировать конкретные объемы голубого топлива, которые
"Газпром" будет прокачивать в Европу после запуска "Северного
потока – 2".
Окончание строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию,
признал Кулеба, приведет к огромным убыткам для Украины, причем как в
финансовом плане, так и в политическом. "То есть будет два крана – один в
Москве, а второй будет в Берлине", – посетовал чиновник.
Украинский экономист Александр Дудчак отметил, что Киев в
вопросе "Северного потока – 2" надеялся на поддержку Запада, но
европейцы не готовы поступиться колоссальной выгодой ради интересов Незалежной.
"Проблема Украины не слишком беспокоит европейцев, если Украина заставляет
переплачивать и из-за нее начинаются проблемы с надежными поставками, особенно
в холодные месяцы года", – цитирует аналитика . По его словам, транзит
голубого топлива через украинскую территорию сохранится и после 2019 года
(время предполагаемого запуска второго "потока"), но только в тех
объемах, которые определят Россия и Европа.
Напомним, в начале этого года строительство "Северного
потока – 2" началось на территории Германии в федеральной земле Мекленбург
– Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская газотранспортная
система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу, станет, по сути,
никому не нужна.
Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10%
поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для
шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.