Общая заболеваемость вирусными инфекциями в регионе снизилась.

Во Владимирской области за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты лабораторно 33 новых случая.При этом общая заболеваемость вирусными инфекциями в регионе снизилась на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 3379 человек по области, из них 1013 — во Владимире. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет.Вирусы гриппа во Владимирской области не обнаружены.Ранее , что за прошедшую неделю во Владимирской области 99 человек, в том числе 19 детей, обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей.