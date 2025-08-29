С 28 сентября по 5 октября более 600 молодых активистов и экспертов соберутся на острове, чтобы обменяться опытом и обсудить развитие Дальнего Востока.

С 28 сентября по 5 октября в столице Сахалинской области пройдет юбилейный форум ОстроVa. Он объединит 620 активистов, волонтеров и экспертов из разных регионов страны. Главная цель мероприятия — помочь молодежи развивать профессиональные навыки, обмениваться опытом и строить карьеру на Дальнем Востоке и в других регионах России. Форум проводят в рамках нацпроекта Молодежь и дети, инициированного президентом Владимиром Путиным, сообщили организаторы.Программа форума охватит разные сферы: экологию, медицину, туризм, креативные индустрии, технологии, нефтегазовую отрасль и авиацию. Молодых людей ждут образовательные модули, встречи с ведущими экспертами и знакомство с практиками крупных предприятий.Ежегодно Сахалин принимает Всероссийский молодежный форум, привлекающий тысячи участников. Сегодня, когда до начала мероприятия остается всего месяц, мы рады отметить, что получили рекордное число заявок — около 7 тысяч из 89 регионов нашей страны. Форум прежде всего образовательный, важнейшей темой которого является профессиональное развитие молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 80-летие годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Особое внимание уделим мероприятиям в рамках событий на острове Шумшу. Еще одна важная тема — региональный проект „Счастливое материнство“, где вместе с ребятами обсудим вопросы, связанные с решением демографических задач. На площадке будут представлены актуальные региональные практики, участники познакомятся с возможностями профессионального роста и самореализации, смогут посетить строящийся кампус мирового уровня СахалинТех, познакомиться с предприятиями региона, пообщаться с потенциальными работодателями и специалистами-консультантами по вопросам профессионального развития. Жители и гости острова также смогут принять участие в лекциях, практических занятиях и концертах творческой молодежи, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Особое место займет федеральная площадка Центра профессионального развития Острова, где соберутся представители более чем 40 регионов. Главная тема стратегической сессии — Профессиональное развитие молодежи в регионе как фактор социально-экономического роста страны.Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько рассказала, что с 12 августа ведут подготовку к федеральному мероприятию. Центр Острова и клуб Эльбрус запустили Акселератор регионов с целью сформировать карту сервисов профессионального развития по всей стране. Эта масштабная инициатива, как пояснила Кожепенько, призвана решить проблему нехватки кадров в регионах, улучшить работу с молодежью и повысить качество жизни молодых специалистов, а также усовершенствовать цифровые сервисы. Участники Акселератора, который продлится до середины сентября, работают онлайн в группах и посещают вебинары. Результатом станут материалы от региональных команд, которые будут представлены в Южно-Сахалинске.Кроме того, участники форума проанализируют работу цифровых сервисов Работа в России, Билет в будущее и других, предложив идеи по их улучшению. Итоги мероприятия подведут 4 октября.Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что Дальний Восток нуждается в энергичных и инициативных специалистах. В регионе появляются новые высокотехнологичные предприятия, развивают программу Муравьев-Амурский 2030, которая готовит управленцев для работы в органах власти. Важным направлением остается и участие молодежи в патриотических и волонтерских проектах, включая поддержку участников СВО.