29 октября народные депутаты окружного Совета проголосовали за Сергея Юрьевича Блинова на должность главы Юрьев-Польского муниципального округа. Сергей Юрьевич руководил районом в качестве и.о. с мая 2025 года. Народным избранникам предстояло выбрать главу из трёх кандидатов, предложенных губернатором: Сергей Блинов, и.о. главы администрации бывшего уже Юрьев-Польского района; Сергей Киселёв, зам. главы администрации Юрьев-Польского района по