Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело о халатности при реализации проекта архитектурно-художественной подсветки автомобильного моста через реку Оку в районе Мурома. Согласно материалам дела, в июне 2024 года из резервного фонда региона было выделено более 150 миллионов рублей на создание современной системы освещения моста. После проведения конкурса между начальником управления автодорог области и