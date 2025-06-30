Суд приговорил ее к штрафу.

Меленковский районный суд приговор бухгалтеру местной центральной районной больницы, которая присвоила из кассы более 270 тысяч рублей. Женщина признана виновной в хищении вверенного ей имущества в крупном размере.По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года бухгалтер тайно забирала наличные деньги, поступавшие от граждан за медицинские услуги. Чтобы скрыть свои действия, она вносила изменения в бухгалтерские документы, искажая данные о фактически полученных средствах. Похищенные деньги злоумышленница тратила по своему усмотрению.В суде обвиняемая полностью признала свою вину. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие троих малолетних детей, явку с повинной, активное содействие в расследовании, добровольное возмещение ущерба и раскаяние. В итоге ей был назначен штраф в размере 120 000 рублей.